Завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке собирается выпустить 30 тыс. машин в 2022 году

Владивосток, 16 февраля. Завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке в течение прошлого года выпустил около 28 тысяч машин, что на три процента больше в сравнении с 2020 годом (более 27 тыс.). В текущем году предприятие собирается произвести 30 тыс. автомобилей.

Кроссовер Mazda CX-5 сохранит статус самой массовой модели на заводе «Мазда Соллерс». Производство компактного кроссовера Mazda CX-30, запущенное на предприятии в первом квартале 2021 года, было остановлено на неопределенное время.

Продажи Mazda CX-5 на российском рынке в 2021 году составили 19,8 тысячи автомобилей. На втором месте расположилась машина Mazda 6. Этот автомобиль имеет показатель в 4,6 тысячи реализованных моделей. В январе прошлого года отечественные дилеры Mazda начали продавать Mazda CX-30, который до конца года нашел 2,6 тысячи владельцев. Кроссовер Mazda CX-9 разошелся в количестве 2,1 тысячи автомобилей.

Российские дилеры ранее открыли продажи кроссовера Haval F7 и кросс-купе F7x. Цена на эти машины составляет 1,899 млн и 1,969 млн рублей.