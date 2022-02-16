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Байден: США не хотят дестабилизировать обстановку в России

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 01:53
Политика
Байден: США не хотят дестабилизировать обстановку в России
Global Look Press  /  Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

Вашингтон, 16 февраля. США не намерены дестабилизировать ситуацию в России. Соответствующее заявление сделал американский президент Джо Байден.

Он отметил в своем обращении к своим гражданам, что россиянам не стоит бояться США, НАТО или Украину. Байден также добавил, что Вашингтон никоим образом не угрожает россиянам.

«Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», — подчеркнул глава государства.

Ранее Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты предлагают России новые меры по контролю над вооружением. Он также уточнил, что не намерен размещать ракеты на украинской территории.

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