Песков посоветовал украинцам поставить будильники в ожидании «вторжения»

Москва, 16 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков с иронией прокомментировал сообщения британских СМИ о российском вторжении на Украину, призвав украинцев поставить будильники.

Накануне британские таблоиды сообщили, что «вторжение на Украину» якобы начнется в 03:00 среды, 16 февраля, (02:00 по Московскому времени). Издание Mirror, в частности, сослалось на источники в разведслужбах США, Sun также называло три часа ночи «наиболее вероятным временем» вторжения.

Представитель Кремля ответил на вопрос о том, стоит ли украинцам переживать, посоветовав украинским гражданам поставить будильники на нужное время.

«Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля ранее также заявлял, что глава государства Владимир Путин иногда в шутку спрашивает, не называют ли западные издания точное время якобы готовящегося «вторжения».