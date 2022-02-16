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Специалисты ПФР напомнили о компенсации оплаты ОСАГО россиянам с инвалидностью

Общество
Специалисты ПФР напомнили о компенсации оплаты ОСАГО россиянам с инвалидностью
ФБА «Экономика сегодня»  /  Александр Гришин

Москва, 16 февраля. Россияне могут получить частичную компенсацию страховой премии по договору ОСАГО при наличии инвалидности, напомнили в Отделении ПФР по Москве и Московской области.

Компенсация предоставляется по одному полису обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), в котором помимо инвалида или его представителя указано не более двух водителей. Выплату в 50% от страховой премии по ОСАГО могут получить инвалиды или их представители, которым по медицинским показаниям необходим транспорт.

«У всех инвалидов есть лист реабилитации, так называем ИПР, в ней должно быть указано наличие медицинских показателей для приобретения транспортного средства "Да", это решает только Бюро медико-социальной экспертизы», — пояснили агентству «Прайм» в ГУ ПФР №3.

Компенсация предоставляется автоматически, если необходимые сведения в ЕГИССО и Федеральный реестр инвалидов направили все организации, ответственные за предоставление услуг инвалиду, уточнили в отделении ПФР.

Ранее автовладельцев предупредили, что обязательное страхование гражданской ответственности может подорожать на 80%. Повышенную ставку за полис придется заплатить в том случае, если будут приняты поправки о выплатах без учета износа автомобилей и увеличении выплат по рискам ущерба жизни и здоровью для пострадавших в ДТП до 2 млн рублей.

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