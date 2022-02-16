Вострецов рассказал о гордости за решение Госдумы подать прошение о признании ЛДНР

Санкт-Петербург, 16 февраля. Российский общественный и политический деятель Сергей Вострецов заявил о своей гордости за направленное Государственной думой президенту Владимиру Путину обращение о признании ДНР и ЛНР.

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ обращалось к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР еще в 2014 году. Об этом агентству ФАН рассказал Сергей Вострецов, который является председателем организации. Он уверен, что если бы ДНР и ЛНР были признаны еще тогда, то «было бы гораздо меньше проблем».

«Уверен, что если бы решения было принято в 2014 году, все бывшие российские регионы: и Одесса, и Мариуполь, и Николаевск и другие ушли бы от бандитской власти фашиствующих молодчиков, вооруженным путем захватившим власть на украине. Теперь большинство запуганной бандеровцами молодежи промыли прозападные пропагандисты все мозги, стравили братские народы. Но сегодня этот шаг просто жизненно необходим, хватить верить прозападным лгунам. Они не изменятся», — заявил Вострецов.

Также Сергей Вострецов подчеркнул, что страны Запада «показали свое истинное лицо» и их необходимо «поставить на место». По его словам, «в отличие от украинских трусов депутатов» российские госслужащие не боятся санкций и запрета въезда в западные страны.

Ранее политик высказал мнение, что Европа действует под надзором США. Он убежден, что антироссийские санкции ― это поле интересов США, а не Евросоюза.