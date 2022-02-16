Предсказавший коронавирус математик Сидик Афган назвал 2025 год «поворотной точкой»

Москва, 16 февраля. Математик Сидик Афган призвал не ждать войны в ближайшие два года, но предупредил, что 2025 год будет для мира поворотным. Мнением эксцентричный предсказатель поделился в эфире Первого канала.

Эксперту удалось вывести формулу, которая позволяет предсказывать будущее на ближайшие 50 лет. В студии «Пусть говорят» он заявил, что предсказал избрание первого темнокожего президента в США и появление коронавирусной инфекции.

Говоря о возможной войне России и Украины, Афган заявил, что вооруженного конфликта точно не будет до 2025 года. Однако математик не смог ответить на некоторые вопросы других гостей студии.

Афган заявил, что ему не дали произвести расчеты до конца, поэтому представить более точный прогноз он не смог. В конце передачи математик сделал заключительное предсказание.

«Вы не дали мне спрогнозировать будущее. Не дали мне сложить весь ряд цифр. Скажу вам, что 2025 — поворотная точка во всем мире. Войны до 2025 года не будет», — заключил Афган.

Специалисты по истории при изучении библейского Нового завета ранее обнаружили символическое упоминание о России. Эксперты предположили, что некоторые строки могут стать пророческими для страны.