Банды слесарей-вымогателей активизировались в Москве

Москва, 16 февраля. Москвичи пожаловались на бригады псевдомастеров, которые при приезде по вызову на ремонт дверного замка уродуют двери и требуют за это неадекватные суммы.

Новый вид мошенничества обсуждается на специализированных интернет-форумах слесарей. Несколько похожих друг на друга инцидентов случились на западе Москвы зимой.

Один из слесарей рассказал «Известиям», что люди обращаются к ним, чтобы они переделали работу за некими мастерами, которые «помогли» людям попасть в квартиру. У человека ломается замок, он ищет специалиста и звонит в организацию.

После этого на место приезжают 3–4 крепких парня и варварским способом разносят замок, отметил собеседник газеты. После этого они требуют сумму, которая в десять раз выше рыночной.

Прежние договоренности по телефону псевдослесари игнорируют под надуманными предлогами. Возмущенный клиент отказывается платить. По словам собеседника «Известий», после этого визитеры намекают на вою близость к этническому криминалитету и всячески угрожают.

Ранее ростовские полицейские рассказали, как обезопасить квартиру от кражи. В МВД уверяют, что даже установив на входную дверь сложные замки, люди не обезопасят себя от проникновения преступников.