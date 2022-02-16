«Известия»: рост цен на нефть может ударить по мировой экономике

Москва, 16 февраля. Резкое подорожание нефти разгоняет инфляцию и тормозит восстановление мировой экономики, предупредили аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs.

Фьючерсы на нефть марки Brent уже торгуются выше планки в 90 долларов за баррель. По оценкам аналитиков, цена может перевалить за 100 долларов уже во втором квартале этого года. Россия на этом фоне может получить в бюджет дополнительные 60–80 млрд долларов, считают специалисты.

Однако по мировой экономике дорогая нефть может нанести двойной удар, разогнав инфляцию и тормозя рост экономики. Аналитики Goldman Sachs считают, что рост цен на нефть до 100 долларов за баррель с вероятностью в 50% повлечет рост инфляции в среднем на 60 базисных пунктов.

В условиях дорогой нефти Россию ждут сверхдоходы в бюджет. Но повышение нефтяных цен резко ударит по потребителям, затраты которых на конечную продукцию возрастут.

«Только в потребительской рознице у нас удельный вес импорта — 40%, в том числе в продовольствии — 22%. И уже произошедшее значимое подорожание энергоносителей в мире — одна из важных причин ускорения инфляции в России. Ее драйвером способен оставаться дальнейший рост цен нефти и нефтепродуктов, — сообщил газете «Известия» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Ранее СМИ сообщили, что высокая стоимость нефти мотивирует компании увеличивать объемы ее добычи. Если сырье подорожает до 100 долларов за баррель, компании США увеличат добычу сланцевой нефти к 2023 году на 2,2 млн б/с, считают специалисты.