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Исследование: таксисты попадают в ДТП в 7,6 раза чаще обычных автомобилистов

Общество
Исследование: таксисты попадают в ДТП в 7,6 раза чаще обычных автомобилистов
Невские Новости

Москва, 16 февраля. Таксисты чаще попадают в аварии в 7,6 раза, чем среднестатистические водители. Об этом свидетельствуют данные АИС ОСАГО.

Статистика собрана в период с начала 2018 года по конец марта 2021 года. По данным исследования, неопытные водители попадают в ДТП в два раза чаще обычных автомобилистов, передают «Известия».

Кроме того, стоит отметить, что средняя стоимость для легковых такси полиса ОСАГО по итогам 2021 года составляет 19 529 рублей, что гораздо дороже, чем для других категорий водителей.

Ранее стало известно, что, несмотря на необязательный характер техосмотра в России, служебные машины и такси должны проверяться на техническую исправность.

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