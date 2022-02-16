СберНПФ: пенсионерам для комфортной жизни нужен доход в 55,5 тыс. рублей в месяц

Москва, 16 февраля. Для комфортной жизни во время пенсии необходимо иметь доход в 55,5 тысяч рублей в месяц — во столько жители России оценили цены на нужные блага для пожилых людей. Об этом сказано в исследовании СберНПФ.

Средний размер страховой пенсии для неработающих пожилых людей при этом в данный момент составляет около 19 тыс. рублей, а у трудоустроенных пенсионеров этот показатель равен 14 тыс. рублей. Соответствующей информацией поделились в Министерстве труда во время беседы с изданием «Известия».

В целом доходы трудоустроенных пожилых людей в ведомстве оценили в 66 тыс. рублей в месяц. Росстат при этом проводит тестирование новой методики оценки качества жизни пенсионеров. Речь идет об индексе активного долголетия, который собираются рассчитывать каждый год, начиная с 2030 года.

Депутаты Государственной думы ранее предложили внести изменения в закон, которые позволяют пожилым людям в возрасте от 70 лет, получить новую денежную выплату в размере 13,2 тыс. рублей.