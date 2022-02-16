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Политолог Сосновский: Байден решил показать Германии увядшие мускулы

Политика
Политолог Сосновский: Байден решил показать Германии увядшие мускулы
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 февраля. Президент Джо Байден остался недоволен встречей канцлера Германии Олафа Шольца и российского лидера Владимира Путина, из-за чего в очередной раз начал говорить об угрозах. Об этом рассказал политолог Александр Сосновский.

Глава Белого дома выступил с обращением, в ходе которого вновь заявлял об «агрессии» России и европейской безопасности. Редактор интернет-издания World Economy обсудил речь американского президента.

«Байден дождался, пока Шольц вернется в Берлин и решил показать немцам парочку своих мускулов, поувядших, правда. Не понравилось старику, как канцлер и президент разговаривали, о чем и про кого», — отметил Сосновский в своем Telegram-канале.

Ранее эксперт по внешней политике Нил Гардинер заявил, что Байден ведет свою страну к упадку. Он является оторванным от действительности лидером, который с презрением относится к роли государства.

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