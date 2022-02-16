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Мошенники выманивают у россиян деньги через липовые инвестиционные приложения

Общество
Мошенники выманивают у россиян деньги через липовые инвестиционные приложения
pexels.com

Москва, 16 февраля. Фейковые приложения, предлагающие россиянам инвестировать в газ, появились в Play Market. Об этом сообщают «Известия».

Компания InfoSecurity a Softline отмечает, что мошенники убеждают россиян вложить деньги через приложение. При этом из проекта вывести их не получится. Аферисты используют взрывной интерес к бирже в России, а также новости о дорожающем газе

Центробанк РФ подтвердил активизацию псевдоинвестиционных схем. Эксперты отмечают, что россияне доверяют приложениям, загруженным в магазины, однако по факту они проверяются лишь на словах.

Ранее сообщалось, что Минфин может установить лимит на вложения россиян в криптовалюту. Ведомство намерено разделять инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных.

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