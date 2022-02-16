Биатлонист Фуркад поддержал Латыпова после пяти промахов во время эстафеты на Олимпиаде

Пекин, 16 февраля. Пятикратный чемпион Олимпиады, французский биатлонист Мартен Фуркад в личном Instagram-аккаунте поддержал российского спортсмена Эдуарда Латыпова после эстафеты на Играх в Пекине.

Сборная России 15 февраля заняла третье место. Латыпов бежал последнюю часть, у него было преимущество почти в минуту перед последней стрельбой, однако спортсмен пять раз промахнулся и пробежал два штрафных круга, упустив первую позицию.

Фуркад подчеркнул, что биатлон является непредсказуемым видом спорта. По словам спортсмена, из-за этого его все так и любят. Француз напомнил, что аналогичный инцидент случился с ним дважды в течение карьеры.

Эдуард Латыпов после своего провального выступления не смог сдержать эмоций. Российский биатлонист разрыдался после финиша.