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Биатлонист Фуркад поддержал Латыпова после пяти промахов во время эстафеты на Олимпиаде

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 00:34
Олимпийские игры 2022
Биатлонист Фуркад поддержал Латыпова после пяти промахов во время эстафеты на Олимпиаде
wikipedia.org  /  Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0

Пекин, 16 февраля. Пятикратный чемпион Олимпиады, французский биатлонист Мартен Фуркад в личном Instagram-аккаунте поддержал российского спортсмена Эдуарда Латыпова после эстафеты на Играх в Пекине.

Сборная России 15 февраля заняла третье место. Латыпов бежал последнюю часть, у него было преимущество почти в минуту перед последней стрельбой, однако спортсмен пять раз промахнулся и пробежал два штрафных круга, упустив первую позицию.

Фуркад подчеркнул, что биатлон является непредсказуемым видом спорта. По словам спортсмена, из-за этого его все так и любят. Француз напомнил, что аналогичный инцидент случился с ним дважды в течение карьеры.

Эдуард Латыпов после своего провального выступления не смог сдержать эмоций. Российский биатлонист разрыдался после финиша.

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