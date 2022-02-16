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Стоимость отделки жилья в России за год выросла до 35%

Общество
Стоимость отделки жилья в России за год выросла до 35%
pixabay.com

Москва, 16 февраля. Стоимость ремонта квартир на территории России выросла в цене до 35%, если сравнивать с прошлым годом. Соответствующей информацией поделились участники стройотрасли.

Цена выросла пропорционально как на косметический, так и на капитальный ремонт. Причина этого заключается в увеличении стоимости строительства и отделочных материалов, а также в удорожании услуг рабочих. Негативное влияние также оказал дефицит мигрантов. Материал об этом подготовило издание «Известия».

Россияне могут сэкономить деньги на ремонте, если выберут простой интерьер без излишеств, а также в случае составления плана всех работ. Соответствующими советами поделились эксперты.

Ранее сообщалось, что на территории России начала снижаться доступность жилья. Об этом заявили эксперты платформы онлайн-объявлений о недвижимости ЦИАН.

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