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Блинкен: кризис вокруг Украины возможно разрешить мирным путем

Политика
Блинкен: кризис вокруг Украины возможно разрешить мирным путем
Prt Scr youtube.com  /  Euronews по-русски

Вашингтон, 16 февраля. Глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины сохраняются.

Госдепартамент США информировал, что во вторник состоялся разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

Госсекретарь подчеркнул, что «агрессия России» против Украины спровоцирует «быстрый, сплоченный и жесткий ответ». По его словам, США по прежнему привержены дипломатическому пути и считают, что сохраняются возможности для мирного разрешения кризиса.

Ранее сообщалось, что 12 февраля Лавров и Блинкен побеседовали по телефону. Министр иностранных дел России заявил, что кампания США и их союзников по пропаганде образа Москвы как «агрессора» является провокацией.

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