Москва, 16 февраля. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов заплатить любую цену для защиты свободы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы.

Она отметила, что защита свободы обходится Вашингтону дорого. При этом официальный представитель министерства иностранных дел РФ напомнила, что ни разу не наблюдала, как Белый дом платит «по счетам».

«Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление — референдум. И еще. Да, для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна. Пусть знают наших», — подчеркнула Захарова.

Ранее Мария Захарова обвинила главу МИД Британии в дезинформации СМИ о «вторжении» на Украину «под чужим флагом».