Байден: Запад остановит «Северный поток — 2» в случае «агрессии» России

Вашингтон, 16 февраля. Президент США Джо Байден заявил, что страны Запада введут санкции против России в случае «агрессии» против Украины,

Американский лидер отметил, что речь идет об ограничительных мерах в сфере экспортного контроля и финансов. Также Запад остановит «Северный поток — 2».

Глава Белого дома при этом отметил, что возможные новые санкции Запада против России ударили бы и по США. Они бы привели к росту стоимости топлива, указал Байден.

Ранее Байден заявил, что США не могут отойти от принципа, который позволил бы государствам самостоятельно выбирать себе альянсы.