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Байден: Вашингтон предлагает Москве новые меры по контролю над вооружениями

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Байден: Вашингтон предлагает Москве новые меры по контролю над вооружениями
instagram.com  /  @joebiden

Вашингтон, 16 февраля. Вашингтон предлагает Москве новые меры по контролю над вооружением. Соответствующим заявлением поделился президент США Джо Байден.

Байден также сообщил, что США готовы и к дипломатии, и к решительному ответу якобы на «возможную агрессию» со стороны России против Украины. Однако, по словам американского лидера, Вашингтон не собирается размещать ракеты на украинской территории.

Президент США при этом подчеркнул, что государства вольны самостоятельно делать выбор альянсов. По словам Байдена, Вашингтон не готов поступиться этим принципом. Глава государства заявил об этом, намекая на членство Украины в Североатлантическом альянсе.

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