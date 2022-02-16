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Байден заявил об отсутствии планов по размещению ракет США на Украине

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Байден заявил об отсутствии планов по размещению ракет США на Украине
instagram.com  /  @joebiden

Вашингтон, 16 февраля. США не планируют размещать ракеты на Украине, сообщил американский президент Джо Байден.

Глава Белого дома также отметил, что США согласны с Россией в том, что продолжать предпринимать дипломатические усилия по безопасности в Европе необходимо.

Однако ранее американский лидер заявлял, что США могут ответить на «агрессию» России двумя способами. Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки готовы решить вопрос Украины с РФ дипломатическим путем. Однако у Вашингтона есть и решительные меры на этот счет.

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