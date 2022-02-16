Байден заявил об отсутствии планов по размещению ракет США на Украине

Вашингтон, 16 февраля. США не планируют размещать ракеты на Украине, сообщил американский президент Джо Байден.

Глава Белого дома также отметил, что США согласны с Россией в том, что продолжать предпринимать дипломатические усилия по безопасности в Европе необходимо.

Однако ранее американский лидер заявлял, что США могут ответить на «агрессию» России двумя способами. Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки готовы решить вопрос Украины с РФ дипломатическим путем. Однако у Вашингтона есть и решительные меры на этот счет.