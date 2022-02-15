Джо Байден: США поприветствовали бы возвращение российских войск на места дислокации

Вашингтон, 15 февраля. США приветствовали бы возвращение российских войск после учений в места постоянной дислокации. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

Он сообщил, что пока США не могут подтвердить сведения об этом. Таким образом глава Белого дома прокомментировал заявления российской стороны о возвращении войск с учений.

Ранее он заявил, что США могут ответить на «российскую агрессию» двумя способами. США готовы решить вопрос Украины с РФ дипломатическим путем. При этом у Вашингтона есть и решительные меры на этот счет, подчеркнул Байден.