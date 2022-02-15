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Байден: страны вольны сами выбирать себе альянсы

Политика
Байден: страны вольны сами выбирать себе альянсы
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 15 февраля. Соединенные Штаты Америки не могут отойти от принципа, который позволил бы государствам самостоятельно выбирать себе альянсы. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Глава Белого дома, намекая на вступление Украины в НАТО, подчеркнул, что Вашингтон не готов отойти от принципа свободного выбора союзных блоков. По его мнению, каждая страна имеет возможность вступать в любые альянсы.

Ранее Байден заявил, что США готовы зафиксировать письменные договоренности по безопасности с Москвой. Однако для этого важно, чтобы они были достигнуты.

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