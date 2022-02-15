Байден заявил о готовности США ответить на «агрессию» России

Вашингтон, 15 февраля. США могут ответить на «агрессию» России двумя способами. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки готовы решить вопрос Украины с РФ дипломатическим путем. Однако у Вашингтона есть и решительные меры на этот счет.

Ранее заместитель официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер заявил, что говорить о возможности визита на Украину президента США Джо Байдена пока рано. Пока глава государства не собирается посещать Киев.