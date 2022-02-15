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Украина попросила у НАТО международную помощь на случай ЧС

Политика
Украина попросила у НАТО международную помощь на случай ЧС
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Брюссель, 15 февраля. НАТО получила украинский запрос о международной помощи на случай различных чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть население страны, говорится в заявлении Альянса.

Украинская Государственная служба чрезвычайных ситуаций готовится к масштабным ЧС «различного характера», которые могут коснуться гражданского населения.

«В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года Евро-атлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил запрос о международной помощи от Украины», — уточнили в НАТО.

Киев запросил у блока более 260 единиц средств для обнаружения взрывных устройств на различной глубине, средства персональной защиты, оборудование для обеспечения связи, экипировку для пожарных, гидрокостюмы и водолазное снаряжение.

Кроме того, Киев просит предоставить десятки грузовых автомобилей, экскаваторов, автокранов и бульдозеров. В списке также указаны 55 мобильных полевых лагерей с автономным жизнеобеспечением и медсредства, в том числе обезболивающие, антибиотики и костюмы биозащиты.

Ранее канцлер ФРГ Олаш Шольц заявил, что Альянс не рассматривает вопрос предоставления членства Украине. Об этом он сказал в ходе своего визита в Киев.

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