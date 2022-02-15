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Полпред ЛНР Дейнего обвинил Киев в непоследовательной позиции на переговорах

Политика
Полпред ЛНР Дейнего обвинил Киев в непоследовательной позиции на переговорах
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Вальдамирова

Луганск, 15 февраля. Полпред Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего обвинил Украину в непоследовательной позиции на минских переговорах по Донбассу.

Дипломат напомнил, что комплекс мер по выполнению Минских соглашений вступил в силу 15 февраля 2015 года. Но «всеобъемлющее мирное урегулирование конфликта» так и не состоялось, посетовал Дейнего.

«Деструктивная и непоследовательная позиция Киева — основная причина, по которой всеобъемлющее мирное урегулирование конфликта, предполагаемое документом при добросовестном его исполнении, за семь лет так и не состоялось», — заявил полпред ЛНР.

Дейнего указал на «значительную деградацию» в переговорном процессе. За последний год Киев не сделал шагов к выполнению Минских соглашений, подчеркнул полпред ЛНР. По его мнению, этим украинская сторона дезавуировала «даже те немногочисленные договоренности, которые были достигнуты ранее».

Ранее Госдума большинством голосов поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донбасса. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также уточнил, что за проект проголосовал 351 депутат. Он добавил, что постановление будет направлено Путину.

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