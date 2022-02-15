Центр информбезопасности Украины сообщил о кибератаках на сайты минобороны и ВСУ

Киев, 15 февраля. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявил во вторник о DDoS-атаке на сайты министерства обороны Украины, Вооруженных сил, а также Приватбанка и Ощадбанка. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Доступ к сайтам министерства обороны и ВС страны уже пропадал ранее. Затем стало известно о DDoS-атаке на сайт Приватбанка. Пользователи приложения банка «Приват24» рассказали о проблемах с платежами. Некоторые клиенты кредитной организации отметили, что вовсе не могут зайти в приложение, а у других не отображаются баланс и последние транзакции. Приватбанк заявил, что угроз для вкладчиков нет.

«Кибератака касается исключительно приложения "Приват24". Остальные денежные операции выполняются в обычном режиме. В работе "Ощадбанка" также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает. Также атаковались сайты минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь, по большому счету, его агрессивные планы не срабатывают», — говорится в сообщении центра.

Ранее американские сенаторы предложили ввести санкции против России за «кибератаки» на Украину. Они также отметили необходимость помощи Киеву для предотвращения данных действий.