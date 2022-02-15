Захарова обвинила главу МИД Британии в дезинформации СМИ о «вторжении» на Украину

Москва, 15 февраля. Заявление главы МИД Британии Лиз Трасс о якобы «вторжении» России на территорию Украины «под чужим флагом» является примером дезинформации местных представителей СМИ и таблоидов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в своем Telegram-канале назвала высказывания Трасс «окормлением дезинформацией». По словам главы внешнеполитического ведомства, в Британии сначала придумают несуществующее, а позже говорят о последствиях.

Как уже говорили в Кремле, на Украине возможно появление «чужих флагов», но лишь в контексте вероятных провокаций Запада.

«Возможно, речь идет о том, что они (Великобритания. — Прим. ФАН) будут использовать свой флаг? Не знаю, это вопрос к ним», — уточнила Захарова.

Агентство Bloomberg должно уточнить прогноз якобы о «вторжении» России на Украину. Соответствующее заявление ранее сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.