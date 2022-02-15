Милонов назвал борьбой с воздухом саммит Европейского и Африканского Союзов

Накануне саммита Европейского и Африканского Союзов члены Европарламента провели пленарное заседание, посвященное отношениям с Африкой.

Участники мероприятия рассказали, какие темы намерены обсудить на грядущей встрече. В центре повестки оказались климатические изменения и распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Однако никто из присутствующих не обратил внимание на угрозы, ставящие под вопрос безопасность африканских государств. Активизация террористических ячеек и преступления сотрудников международных организаций также остались без внимания европейских чиновников.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, почему представители ЕС игнорируют реальные проблемы Черного континента, и чего они хотели добиться на совместном саммите с Африканским Союзом.

Спасение утопающих

Пленарное заседание Европейского парламента стало очередным доказательством того, что иностранные элиты не заинтересованы в оказании реальной помощи странам Африки. Вместо этого чиновники пытаются навязать жителям Черного континента собственные проблемы и создать иллюзию их совместного решения.

Федеральное агентство новостей /

Депутат Государственной думы Виталий Милонов рассказал в эксклюзивном интервью ФАН, какие цели на самом деле преследует ЕС. По мнению политика, заявленные темы сами по себе являются инструментами, с помощью которых европейцы пытаются манипулировать африканскими государствами:

«Начнем с того, что Европа не заинтересована решать реальные проблемы Африки. Ей выгодно держать материк в нищете и заявлять всему миру, как местные жители нуждаются в их помощи. И так было всегда. У иностранных элит есть универсальное решение и удобный инструмент — борьба с изменением климата. А в чем борьба-то заключается? В продвижении зеленой повестки, которая бьет по экономике? Или в том, что страны вынуждены продавать нефть, которую потом Запад скупает? Заявленные Евросоюзом цели и ожидания от грядущего саммита — сражение с воздухом, не более того. По-другому я это назвать не могу. Африканцам до этой зеленой повестки дела никакого нет. А ЕС нет дела до настоящих проблем, с которыми сталкиваются жители материка».

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Финансовые манипуляции

Пока иностранные чиновники рассказывают миру об абстрактных угрозах изменения климата, миллионы африканцев находятся в реальной опасности из-за деятельности радикальных формирований. Боевики ежедневно нападают на мирное население, грабят и казнят ни в чем не повинных людей.

Казалось бы, на поверхности лежит явная проблема, которая нуждается в решении. Однако коллективный Запад уже пытался с ней справиться, но потерпел в этом деле лишь неудачи:

«С реальными задачами ЕС справиться не может. Он с терроризмом по всему миру бороться пытается, и каждый раз безуспешно. Более того, джихадисты становятся сильнее, когда их иностранные контингенты прибывают в очередную страну. Например, Мали. В итоге из-за неэффективности мероприятий коллективного Запада погибают тысячи людей. Но Европу, судя по всему, все устраивает. Напомните мне хотя бы одно успешное антитеррористическое мероприятие ЕС? Или страну, в которой после их вмешательства дела пошли на лад и все стало хорошо? Хотя бы одну! Нет таких государств».

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Милонов уверен, что ЕС эксплуатирует материк не только для приватизации ценных ресурсов и драгоценных материалов. Черный континент стал территорией, которая идеально подошла для денежных манипуляций.

«Поддержание Африки в положении страны третьего мира удобно западным элитам, и они всеми силами будут сохранять такое положение до тех пор, пока им есть что получить от Черного континента. Гуманитарные организации и мероприятия — обычное прикрытие для контор, которые на материке просто деньги отмывают. Это даже прачечной не назовешь, слишком мелко. Тут мы дело имеем с целой сетью коррупционного бизнеса. Они пользуются тем, что в Африке финансы очень тяжело отследить, и никто ничего не докажет», — объяснил депутат.

ФБА «Экономика сегодня» /

Головная боль Евросоюза

Одной из проблем участники пленарного заседания назвали события, происходящие в ряде африканских государств, отказавшихся лоббировать интересы бывшей метрополии. Фактически члены ЕС официально признались в том, что считают независимость и суверенитет стран Черного континента преступлением, а молодых полковников, желающих обеспечить процветание родины — бедой материка.

«Настоящая проблема для Европы — республики, вышедшие из-под контроля Франции. Например, Мали, Буркина-Фасо и Гвинея устали удовлетворять интересы неоколонизаторов и выбрали другой путь. А теперь ЕС попытается доказать лидерам Африканского Союза, что так нельзя, что надо быть послушными и следовать пути, который для них выбрал Париж. Для закрепления эффекта напомнили про санкции, наложенные на Мали. Европейцы хотят остановить необратимый процесс освобождения континента. В скором будущем все больше стран обратят внимание на пример Мали и выступят против Пятой республики. Это лишь вопрос времени», — спрогнозировал Милонов.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН акцентировал внимание на то, что параллельно с громкими заявлениями о всеобщем благе, европейские элиты оказывают агрессивное давление на правительство неугодных государств. Причем зачастую их ограничительные меры угрожают не только безопасности адресату нападок, но и всему региону.

Ситуация с Мали стала наглядным примером. Санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) против Бамако нанесли экономический урон нескольким государствам, которые потеряли стратегического партнера и столкнулись с колоссальными финансовыми потерями.

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Выход есть, но он нам не подходит

Милонов считает, что грядущий саммит не принесет пользы для африканцев. По мнению депутата, представители в очередной раз дадут множество пустых обещаний, ни одно из которых не получит дальнейшей реализации. Спикер ФАН подчеркнул, что на протяжении долгих лет ЕС занимает только собственные вопросы, для решения которых зачастую используются не самые честные методы:

«Если ЕС хочет помочь Африке, то ему, в первую очередь, следует заняться собой. Навести порядок внутри собственных организаций, которые под видом миротворцев в Африку отправляют воров и убийц. Прекратить красть деньги, предназначающиеся для помощи голодающим африканцам. Именно это приведет к тому, что африканские страны станут сильными и независимыми, но в планах коллективного Запада таких изменений нет. Поэтому ЕС предпочитает закрывать глаза на происходящие в Африке события и рассказывать про какой-то свой мир, в котором главная беда Черного континента — климатические изменения и сложная ситуация с COVID-19».

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Милонов уверен, что Евросоюз попытается удержать африканские страны в зависимом положении как можно дольше. Однако рано или поздно старые стратегии перестанут работать и, скорее всего, ЕС сам окажется «на поводке» у Черного континента, заключил собеседник ФАН.

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Смена вектора с западного на восточный

По мнению депутата, африканским лидерам не стоит тратить время на попытки наладить отношения с бывшей метрополией. Он уверен, что странам Черного континента необходимо последовать примеру Мали и обратиться за помощью к России.

Москва положительно зарекомендовала себя в ЦАР, продемонстрировав миру по-настоящему эффективный инструмент борьбы с международным терроризмом. Отечественные инструкторы, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», в сжатые сроки справились с задачами, которыми иностранные формирования безуспешно занимались на протяжении долгих лет.

Россияне показали, что у Африки нет нерешаемых проблем. Есть только коллективный Запад, который не заинтересован в развитии и усилении материка, а главное — в обеспечении безопасности для его коренного населения.