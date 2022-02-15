Жена Диброва рассказала о здоровье ведущего после перенесенного два года назад инсульта

Москва, 15 февраля. Супруга ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрия Диброва Полина раскрыла подробности состояния шоумена.

Дибров перенес инсульт два года назад. Тогда ведущий прошел курс лечения, и его организм быстро восстановился.

«В 2020-м, когда произошел инсульт, немного была нарушена координация, но он быстро пришел в себя. Сейчас все хорошо», — сообщила Диброва в разговоре с Teleprogramma.pro.

Супруга телеведущего заключила, что теперь здоровье 62-летнего супруга в норме, и ему не требуется дополнительная реабилитация. После перенесенного недуга Дибров признавался, что у него возникли трудности с речью. Продюсер справился с проблемой с помощью специальных упражнений.

Журналист потерял сознание в московском кинотеатре «Октябрь». Его экстренно госпитализировали, врачи диагностировали у него микроинсульт.

Дибров уже долгие годы работает на телевидении. Журналист ежемесячно получает миллионы рублей за проекты на ТВ.