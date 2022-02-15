Адвокат Валиевой назвал несправедливыми слова члена МОК об источнике допинга

Пекин, 15 февраля. Слова представителя Международного олимпийского комитета (МОК) Дениса Освальда насчет источника допинга у российской фигуристки Камилы Валиевой нарушают актуальные правила и неэтичны в отношении спортсменки.

Заявление Освальда нарушает конфиденциальность и статус Валиевой как защищенного лица. Об этом РИА Новости сообщила партнер в швейцарской юридической фирме Schellenberg Wittmer, представляющей интересы россиянки, Анна Козьменко.

По ее словам, некоторые спортивные чиновники проигнорировали эти моменты и выступили с заявлениями в прессе, искажая факты.

«С нашей точки зрения, это не только грубо нарушает действующие правила, но и крайне несправедливо по отношению к самой спортсменке», — подчеркнула Козьменко.

Напомним, что Освальд в ходе общения с журналистами сказал, что допинг оказался в организме Валиевой вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Российская фигуристка Камила Валиева ранее впервые высказалась о допинговом скандале на ОИ-2022. Действующая чемпионка Европы в женском одиночном катании Камила Валиева пообещала настроиться и показать свои результаты на соревнованиях.