Вячеслав Фетисов назвал Валиеву самой талантливой фигуристкой в истории

Москва, 15 февраля. Двукратный победитель Олимпиад в хоккейном турнире, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на ОИ-2022 в Пекине.

Фетисов рассказал, что следил за выступлением Валиевой в новостях. Он отметил, что переживает за юную спортсменку и понимает ее психологическое состояние.

«Могу сказать, что она, наверное, самая талантливая спортсменка в истории фигурного катания одиночного, обладает крутым характером», — заявил Фетисов ТАСС.

По словам олимпийского чемпиона, преодолеть допинговые скандалы могут только сильные люди. Он выразил надежду на ее успешное катание в произвольной программе и победу.

Валиева стала первой по итогам короткой программы, набрав 82,16 балла. Второе место заняла еще одна россиянка, Анна Щербакова, получившая за прокат 80,20 балла. Тройку лидеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото. Россиянка Александра Трусова расположилась на четвертом месте.