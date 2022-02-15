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Многолетнее присутствие миротворцев ООН усугубило кризис в Мали

Весь мир
Многолетнее присутствие миротворцев ООН усугубило кризис в Мали
un.org  /  Mark Garten / UN Photo

Нью-Йорк, 15 Февраля. ООН отказалась признавать провал многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА), который вызвал гуманитарный кризис в Мали.

Сотрудники международной организации разработали план продовольственноq помощи республике на 2022 год. Согласно заявлению пресс-секретаря Стефана Дюжаррика, уровень потребностей населения африканского государства «выше, чем когда-либо с 2012 года». По подсчетам аналитиков, около 7,5 миллиона малийцев нуждаются в помощи из-за отсутствия безопасности на севере страны.

Однако Дюжаррик предпочел не упоминать сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА), которые за восемь лет присутствия в стране не смогли защитить мирное население и долгие годы практически полностью игнорировали собственный мандат. Вместо того чтобы признать свою вину за кризис, в который погрузилась республика, «голубые каски» попытались переложить ответственность на переходное правительство и президента Ассими Гоита.

Многолетнее присутствие миротворцев ООН усугубило кризис в Мали
Global Look Press / © Habib Kouyate / XinHua

Иностранцы в очередной раз проигнорировали деятельность временного правительства, которое прикладывает максимальные усилия к защите соотечественников и борьбе с террористическими группировками. Руководство ООН уже более восьми лет скрывает истинную причину присутствия собственного контингента в Мали.

Миротворцы — это самый эффективный инструмент давления Франции, заинтересованной в разграблении ресурсной базы Бамако. Подробнее о том, как сотрудники МИНУСМА стали одной из главных угроз для мирного населения и территориальной целостности африканской республики, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Многолетнее присутствие миротворцев ООН усугубило кризис в Мали
Федеральное агентство новостей /

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