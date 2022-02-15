Ямальский Дед Мороз назвал Валиеву стремительной, как северный ветер

Салехард, 15 февраля. Ямальский Дед Мороз Ямал Ири поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву после выступления с короткой программой на Олимпиаде в Пекине.

Северный дедушка, как он сам себя называет, послал Валиевой лучи добра. Он считает ее стойкой, как ямальская тундра и яркой, как северное сияние.

«Она стойкая, как ямальская тундра, яркая, как северное сияние, стремительная, как северный ветер. Она в любом случае победительница. Ямал, Россия, вперед!» — заявил Ямал Ири.

Старец надел коньки и сам проехал по льду под ненецкий кавер знаменитой песни Queen, выражая таким образом свою поддержку Валиевой, пишет «Север-пресс».

Напомним, что после короткой программы Валиева занимает первое место среди одиночниц в индивидуальном катании. Другие российские фигуристки, Анна Щербакова и Александра Трусова после выступления расположились на втором и четвертом месте.