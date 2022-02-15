Банги, 15 февраля. Сотрудники издания Corbeau News пособничают боевикам, считают журналисты Центральноафриканской Республики. Об этом сообщают корреспонденты Le Patriote Dechaine.

«Критики существующего в ЦАР режима не желают окончательного восстановления мира. Именно поэтому они пытаются дискредитировать деятельность национальной армии (FACA) и ее союзников. Защита населения является самой важной задачей любого государства. Власти Центральноафриканской Республики не позволили радикалам взять народ в заложники. Вбросы Corbeau News доказывают, что СМИ работает с вооруженными группировками и желает разжечь в ЦАР новый конфликт. Тот, кто финансирует преступников, платит и ангажированным изданиям, чтобы они продолжали дезинформационную кампанию», — говорится в материале.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Корреспонденты отметили, что граждане не верят в фейки западных и финансируемых Францией источников. Люди благодарят российских инструкторов, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», за консультативную поддержку правительственных войск.

Обучение у отечественных специалистов позволило национальной армии ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в республику мир:

«Материалы недобросовестных изданий — это чистая ложь и вымысел, направленные на разжигание ненависти. Клевета без доказательств, сшитая белой нитью».

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Ранее пресс-секретарь лидера президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем заявил, что дезинформационная кампания иностранных СМИ связана с успехами правительственных войск и их российских союзников. Однако политик уверен, что вбросы не влияют на результативность военнослужащих.

Аналогичного мнения придерживается глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. Руководитель отечественных специалистов считает, что информационное давление на FACA и россиян оказывают силы, сотрудничающие с радикалами.