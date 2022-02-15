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Журналисты ЦАР доказали причастность персонала миссии EUTM к обучению боевиков

Весь мир
Журналисты ЦАР доказали причастность персонала миссии EUTM к обучению боевиков
pixabay.com  / 

Банги, 15 февраля. Центральноафриканские журналисты нашли доказательство причастности сотрудников Европейской тренировочной миссии (EUTM) к январскому нападению на христианскую общину в Янгу-Ндаба. Об этом сообщает Bangui24.

«Очевидцы сообщали, что во время атаки боевиками командовали хорошо экипированные белые солдаты. Подтверждение того, что радикалам помог персонал EUTM, появилось только сейчас.

В телефоне одного из убитых преступников нашли групповое фото. На снимке изображены сотрудники тренировочной миссии, радикалы из группировки «Патриотическое движение за Центральноафриканскую Республику» (MPC), бандиты из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), а также чадские наемники, генерал Закария Самтьяху и Абдель Карим Энгора», — говорится в статье.

Журналисты ЦАР доказали причастность персонала миссии EUTM к обучению боевиков
Bangui24 /

Ранее активисты обвинили EUTM и Францию в том, что они совместными усилиями пытаются разрушить государственность ЦАР. По мнению координатора гражданской платформы Talitha Koum Блеза Дидасьена Косимачи, Евросоюз, страны коллективного Запада и подконтрольные им организации занимают одну из первых строчек в списке врагов Центральноафриканской Республики.

Также деятель отметил, что присутствие сотрудников Европейской тренировочной миссии не принесло стране пользы. По его словам, только обучение у российских инструкторов, которых иностранные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», увеличило боевой потенциал национальной армии.

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