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«Отменять ООН и возрождать Лигу Наций?»: политолог не увидел смысла в отказе от Минских соглашений
Политика
«Отменять ООН и возрождать Лигу Наций?»: политолог не увидел смысла в отказе от Минских соглашений
Федеральное агентство новостей  / 

Нет никакого смысла отказываться от формата ООН ради возрождения Лиги Наций. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Иван Аркатов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что разрешение кризиса на Украине возможно через выполнение «формулы Штайнмайера».

«Перед нами очередная попытка натянуть сову на глобус, — убежден эксперт. — Есть Минские соглашения — «первый Минск» и «второй Минск». Чтобы решить проблемы, связанные с Донбассом, нужно реализовывать именно их, а не опираться на архаичные «формулы», разработанные до этого».

Политолог убежден, что Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон должны использовать свой авторитет для давления на Украину, а не стремиться ублажить ее альтернативными вариантами снятия эскалации на юго-востоке страны.

«Отменять ООН и возрождать Лигу наций?»: политолог не увидел смысла в отказе от Минских соглашений
youtube.com / Prt Scr СМЫСЛЫ

«Формула Штайнмайера» — это условный консенсус, который был достигнут в первую очередь, — напомнил собеседник ФАН. — Но позже уже были приняты Минские соглашения — гораздо более совершенный документ, подписанный главами государств. Так зачем нам эта «формула»? Это все равно, что отменять ООН и возрождать Лигу Наций — никакого смысла».

Ранее Максим Сурайкин объяснил, почему Украине не поможет закон о запрете антисемитизма.

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россия донбасс украина минские соглашения
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