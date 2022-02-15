Зоозащитники ЦАР поймали трех браконьеров в охраняемом парке Баминги

Банги, 15 февраля. Центральноафриканские зоозащитники задержали трех браконьеров и передали их полиции. Об этом сообщает Oubangui Medias.

Преступников поймали в районе парка Баминги, который является объектом наследия ЮНЕСКО из-за редкой флоры и фауны. Три гражданина ЦАР имели при себе ружья, сети и проволоку. Оказавшись за решеткой, «охотники» признали вину и поклялись отказаться от нелегальной деятельности.

Однако лейтенант полиции Кириака Максимин Гиме, исполняющий обязанности комиссара участка города Нделе заявил, что браконьеров предадут суду:

«Мы не первый раз видим, как они поют одну и ту же песню. Каждый арестованный гражданин начинает жаловаться на тяжелую жизнь и обещает никогда больше не нарушать закон. Однако после выхода на свободу рецидивисты снова берутся за старое. Именно поэтому мы составим необходимые протоколы и проведем расследование. Только после этого будет принято решение об их дальнейшей судьбе».

Ранее ведущие Radio Ndeke Luka сообщили, что после завершения кризиса безопасности в национальный парк «Маново-Гунда-Сен Флори» вернулись редкие охраняемые виды животных. Местные экологи отметили, что популяции львов, жирафов, антилоп и бородавочников активно развиваются.