Владимир Соловьев эмоционально прокомментировал выступление Валиевой на ОИ-2022

Москва, 15 февраля. Телеведущий Владимир Соловьев оценил прокат российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе среди женщин на Олимпийских играх в Пекине.

В Китае прошли соревнования фигуристок-одиночниц, по результатам которых лидирует Валиева. Соловьев считает, что фигуристке удалось показать лучший результат, несмотря на давление.

«Поддержка зала, конечно, была сумасшедшей. Камиле только 15 лет, а тут такое сумасшедшее давление! И еще нужно отметить тренерский штаб, все сработали очень хорошо. А то была недостойная травля Этери. Но в любом случае Валиева сотворила историю! Камила — фантастический талант! Одно наслаждение смотреть ее выступление. Настоящее произведение искусства», — сказал Соловьев в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресс».

Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Валиева 15 февраля выступили в короткой программе личного турнира. Вторую строчку заняла Щербакова. Замкнула тройку лидеров фигуристка из Японии Каори Сакамото. Трусова оказалась четвертой.