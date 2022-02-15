Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 21:46
21:25
Весь мир
Многолетнее присутствие миротворцев ООН усугубило кризис в Мали
21:23
Шоу-бизнес
Жена Диброва рассказала о здоровье ведущего после перенесенного два года назад инсульта
21:20
Спорт
Адвокат Валиевой назвал несправедливыми слова члена МОК об источнике допинга
21:20
Видео
Эксперты подписали Санкт-Петербургскую карбоновую декларацию
21:19
Олимпийские игры 2022
Вячеслав Фетисов назвал Валиеву самой талантливой фигуристкой в истории
21:17
Олимпийские игры 2022
Ямальский Дед Мороз назвал Валиеву стремительной, как северный ветер
21:14
Весь мир
Ложь и клевета: журналисты ЦАР опровергли антироссийские вбросы западных СМИ
21:10
Весь мир
Журналисты ЦАР доказали причастность персонала миссии EUTM к обучению боевиков
21:07
Весь мир
Зоозащитники ЦАР поймали трех браконьеров в охраняемом парке Баминги
21:03
Весь мир
Визит Эрдогана в ОАЭ перекраивает баланс сил на Ближнем Востоке
Все новости

Владимир Соловьев эмоционально прокомментировал выступление Валиевой на ОИ-2022

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 21:00
Олимпийские игры 2022
Владимир Соловьев эмоционально прокомментировал выступление Валиевой на ОИ-2022
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 15 февраля. Телеведущий Владимир Соловьев оценил прокат российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе среди женщин на Олимпийских играх в Пекине.

В Китае прошли соревнования фигуристок-одиночниц, по результатам которых лидирует Валиева. Соловьев считает, что фигуристке удалось показать лучший результат, несмотря на давление.

«Поддержка зала, конечно, была сумасшедшей. Камиле только 15 лет, а тут такое сумасшедшее давление! И еще нужно отметить тренерский штаб, все сработали очень хорошо. А то была недостойная травля Этери. Но в любом случае Валиева сотворила историю! Камила — фантастический талант! Одно наслаждение смотреть ее выступление. Настоящее произведение искусства», — сказал Соловьев в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресс».

Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Валиева 15 февраля выступили в короткой программе личного турнира. Вторую строчку заняла Щербакова. Замкнула тройку лидеров фигуристка из Японии Каори Сакамото. Трусова оказалась четвертой.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Владимир Соловьев эмоционально прокомментировал выступление Валиевой на ОИ-2022
победа соловьев валиева
Комментировать