США увеличат добычу сланцевой нефти в случае ее подорожания до 100 долларов за баррель

Вашингтон, 15 февраля. Высокая стоимость нефти мотивирует компании увеличивать объемы ее добычи. Если она подорожает до 100 долларов за баррель, компании США увеличат добычу сланцевой нефти к 2023 году на 2,2 млн б/с, сообщает ProFinance.Ru со ссылкой на данные консалтинговой компании Rystad Energy.

Сохранение стоимости нефти на уровне 100 долларов за баррель приведет к тому, что добыча топлива в сланцевых бассейнах США к четвертому кварталу 2023 года достигнет 9,9 млн б/с. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года произойдет серьезный рост — на 2,2 млн б/с.

Устойчивые цены на нефть на уровне 100 долларов за баррель позволят США добывать ее в объеме 13,5 млн баррелей в сутки.

Уменьшение геополитической напряженности из-за Украины привело к снижению стоимости нефти на 4%. Об этом свидетельствуют данные торгов.