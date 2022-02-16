Опыт Афганистана учтен: ждать ли в Киеве повторения бегства из Кабула

По сообщению авторитетного американского издания Wall Street Journal (WSJ), администрация Джо Байдена любым способом пытается избежать повторения ситуации, которая произошла во время эвакуации американских сил из Афганистана в 2021 году. Теперь такой болевой точкой считается Украина, где будущие события, по мнению Белого дома, могут привести к коллапсу украинской государственности за считанные дни, если не часы.

Источники в Министерстве обороны США заявили газете, что к работе над планом эвакуации американцев с Украины привлечены некоторые военачальники, которые также были задействованы в кабульской миссии. По данным издания, это как минимум два генерала, сыгравшие важную роль в эвакуации американцев из Афганистана, сейчас осуществляют план эвакуации из Киева.

По данным, которые получили в WSJ, Госдеп США уже выдал посольским работникам в Киеве приказ уничтожить секретные документы и привести в негодность серверное компьютерное оборудование, что фактически останавливает функционирование посольства США на Украине. Посольские и консульские службы должны срочным образом эвакуироваться во Львов.

«Каждый погруженный в эвакуацию из Афганистана убежден, что она была выдающейся, но хаотичной. Это был беспорядочный уход. Мы не хотим хаотичного ухода с Украины», — сказал WSJ чиновник Пентагона.

Руководить возможной эвакуацией граждан США с территории Украины в Польшу будет генерал Кристофер Донахью, который вошел в историю как последний американский военный, покинувший Афганистан в 2021-м. Но у этой истории есть и много других параллелей с бегством американцев из Кабула.

ФБА «Экономика сегодня» /

Утверждается, что Белый дом уже одобрил план, разработанный военным ведомством США, который учитывает ошибки Афганистана и предполагает произвести все трудозатратные и требующие времени операции предварительно и заблаговременно.

В случае, если находящиеся на Украине американцы решат покинуть страну в связи с началом боевых действий, создан детальный план, разработанный при участии генералов, задействованных в прошлогодней операции по эвакуации из Афганистана.

«Официальные лица и военные специалисты США считают, что Россия, вероятно, оккупирует отдельные части Украины и вторжение продлится долгое время», — сообщила газета.

По оценке WSJ, на Украине сейчас находятся около 30 тысяч граждан США. Стоит отметить, что среди них достаточно много носителей секретов — это американские «советники» в СБУ, министерстве обороны, других силовых ведомствах и органах власти Украины. Хотя значительная часть американцев сосредоточена в Киеве, где привыкла вести роскошную жизнь, однако есть они и в регионах — к примеру, среди сотрудников биолабораторий минобороны США. А они находятся не только в Киеве, но также во Львове, Одессе, Виннице, Ужгороде, Херсоне, Тернополе и на территориях в непосредственной близости от Крыма и Луганска. Кроме того, на Яворовском полигоне под Львовом в качестве инструкторов размещены несколько сотен военных Национальной гвардии США.

Федеральное агентство новостей /

План предполагает, что в случае необходимости помогать в эвакуации американцев будут военнослужащие из 82-й дивизии, на днях переброшенные на восток Польши. План Пентагона предусматривает, что в ближайшее время военные США начнут создавать контрольно-пропускные пункты, палаточные лагеря и другие временные сооружения на польско-украинской границе.

Если резюмировать все вышесказанное, можно сказать: к бегству все готово, опыт Афганистана учтен! Ну, или американцы на это сильно надеются.

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