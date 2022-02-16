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Опыт Афганистана учтен: ждать ли в Киеве повторения бегства из Кабула
Политика
Опыт Афганистана учтен: ждать ли в Киеве повторения бегства из Кабула
ФБА «Экономика сегодня»  / 

По сообщению авторитетного американского издания Wall Street Journal (WSJ), администрация Джо Байдена любым способом пытается избежать повторения ситуации, которая произошла во время эвакуации американских сил из Афганистана в 2021 году. Теперь такой болевой точкой считается Украина, где будущие события, по мнению Белого дома, могут привести к коллапсу украинской государственности за считанные дни, если не часы.

Источники в Министерстве обороны США заявили газете, что к работе над планом эвакуации американцев с Украины привлечены некоторые военачальники, которые также были задействованы в кабульской миссии. По данным издания, это как минимум два генерала, сыгравшие важную роль в эвакуации американцев из Афганистана, сейчас осуществляют план эвакуации из Киева.

По данным, которые получили в WSJ, Госдеп США уже выдал посольским работникам в Киеве приказ уничтожить секретные документы и привести в негодность серверное компьютерное оборудование, что фактически останавливает функционирование посольства США на Украине. Посольские и консульские службы должны срочным образом эвакуироваться во Львов.

«Каждый погруженный в эвакуацию из Афганистана убежден, что она была выдающейся, но хаотичной. Это был беспорядочный уход. Мы не хотим хаотичного ухода с Украины», — сказал WSJ чиновник Пентагона.

Руководить возможной эвакуацией граждан США с территории Украины в Польшу будет генерал Кристофер Донахью, который вошел в историю как последний американский военный, покинувший Афганистан в 2021-м. Но у этой истории есть и много других параллелей с бегством американцев из Кабула.

Ждать ли в Киеве повторения бегства из Кабула?
ФБА «Экономика сегодня» /

Утверждается, что Белый дом уже одобрил план, разработанный военным ведомством США, который учитывает ошибки Афганистана и предполагает произвести все трудозатратные и требующие времени операции предварительно и заблаговременно.

В случае, если находящиеся на Украине американцы решат покинуть страну в связи с началом боевых действий, создан детальный план, разработанный при участии генералов, задействованных в прошлогодней операции по эвакуации из Афганистана.

«Официальные лица и военные специалисты США считают, что Россия, вероятно, оккупирует отдельные части Украины и вторжение продлится долгое время», — сообщила газета.

По оценке WSJ, на Украине сейчас находятся около 30 тысяч граждан США. Стоит отметить, что среди них достаточно много носителей секретов — это американские «советники» в СБУ, министерстве обороны, других силовых ведомствах и органах власти Украины. Хотя значительная часть американцев сосредоточена в Киеве, где привыкла вести роскошную жизнь, однако есть они и в регионах — к примеру, среди сотрудников биолабораторий минобороны США. А они находятся не только в Киеве, но также во Львове, Одессе, Виннице, Ужгороде, Херсоне, Тернополе и на территориях в непосредственной близости от Крыма и Луганска. Кроме того, на Яворовском полигоне под Львовом в качестве инструкторов размещены несколько сотен военных Национальной гвардии США.

Ждать ли в Киеве повторения бегства из Кабула?
Федеральное агентство новостей /
План предполагает, что в случае необходимости помогать в эвакуации американцев будут военнослужащие из 82-й дивизии, на днях переброшенные на восток Польши. План Пентагона предусматривает, что в ближайшее время военные США начнут создавать контрольно-пропускные пункты, палаточные лагеря и другие временные сооружения на польско-украинской границе.

Если резюмировать все вышесказанное, можно сказать: к бегству все готово, опыт Афганистана учтен! Ну, или американцы на это сильно надеются.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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