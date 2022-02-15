София, 15 февраля. Сообщения западной прессы о якобы предстоящем «нападении» РФ на Украину 16 февраля являются абсурдными, уверены пользователи Сети из Болгарии.

В последнее время в иностранных государствах все чаще звучит риторика о якобы подготовке «войны» Москвы с Киевом. Некоторые издания даже назвали конкретную дату «вторжения»— 16 февраля, за ними следом аналогичное заявление сделал президент США Джо Байден. Читатели газеты Dnes увидели американский след в этой истории.

В Болгарии раскрыли хитрый трюк США с «вторжением» России на Украину. Американский лидер пытается выставить себя героем за счет прекращения несуществующей «войны» на переговорах с коллегой из Москвы Владимиром Путиным, считают пользователи Сети.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Байден, пользующийся рекордно низкой популярностью у своего народа, натягивает пружину, чтобы после разговора с Путиным пропагандистская машина смогла сделать из него мудрого лидера и защитника мира во всем мире, который в последний момент предотвратил колоссальную катастрофу», — констатировали они.

Читатели газеты также отметили глупость заявлений президента США. У Москвы нет никакой выгоды от «вторжения» на Украину, добавили жители Болгарии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Владимир Путин пошутил в ответ на заявление о дате «нападения» РФ, передает Национальная служба новостей. Представитель Кремля также рассказал о готовности президента к диалогу по гарантиям безопасности.