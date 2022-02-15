Лавров в разговоре с госсеком США Блинкеном отметил недопустимость агрессивной риторики

Москва, 15 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил о недопустимости агрессивной риторики.

В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства сказано, что Лавров особо отметил недопустимость риторики, которую нагнетает Вашингтон и его союзники.

«С нашей стороны была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы, как об этом условились президенты (РФ Владимир. — Прим. ФАН.) Путин и (США Джо. — Прим. ФАН.) Байден в телефонном разговоре 12 февраля, в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности», — подчеркнули в МИД РФ.

Ранее Лавров рассказал, что российская сторона обязательно опубликует реакцию на ответы Соединенных Штатов и НАТО, которые они прислали на предложения Москвы по безопасности. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Польши, председателем ОБСЕ Збигневом Рау.