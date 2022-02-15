Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 21:45
21:25
Весь мир
Многолетнее присутствие миротворцев ООН усугубило кризис в Мали
21:23
Шоу-бизнес
Жена Диброва рассказала о здоровье ведущего после перенесенного два года назад инсульта
21:20
Спорт
Адвокат Валиевой назвал несправедливыми слова члена МОК об источнике допинга
21:20
Видео
Эксперты подписали Санкт-Петербургскую карбоновую декларацию
21:19
Олимпийские игры 2022
Вячеслав Фетисов назвал Валиеву самой талантливой фигуристкой в истории
21:17
Олимпийские игры 2022
Ямальский Дед Мороз назвал Валиеву стремительной, как северный ветер
21:14
Весь мир
Ложь и клевета: журналисты ЦАР опровергли антироссийские вбросы западных СМИ
21:10
Весь мир
Журналисты ЦАР доказали причастность персонала миссии EUTM к обучению боевиков
21:07
Весь мир
Зоозащитники ЦАР поймали трех браконьеров в охраняемом парке Баминги
21:03
Весь мир
Визит Эрдогана в ОАЭ перекраивает баланс сил на Ближнем Востоке
Все новости

Лавров в разговоре с госсеком США Блинкеном отметил недопустимость агрессивной риторики

Политика
Лавров в разговоре с госсеком США Блинкеном отметил недопустимость агрессивной риторики
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 15 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил о недопустимости агрессивной риторики.

В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства сказано, что Лавров особо отметил недопустимость риторики, которую нагнетает Вашингтон и его союзники.

«С нашей стороны была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы, как об этом условились президенты (РФ Владимир. — Прим. ФАН.) Путин и (США Джо. — Прим. ФАН.) Байден в телефонном разговоре 12 февраля, в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности», — подчеркнули в МИД РФ.

Ранее Лавров рассказал, что российская сторона обязательно опубликует реакцию на ответы Соединенных Штатов и НАТО, которые они прислали на предложения Москвы по безопасности. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Польши, председателем ОБСЕ Збигневом Рау.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров в разговоре с госсеком США Блинкеном отметил недопустимость агрессивной риторики
сша лавров мид рф блинкен
Комментировать