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Шугалей: срыв выборов в Ливии связан с реструктуризацией нефтяной корпорации

Весь мир
Шугалей: срыв выборов в Ливии связан с реструктуризацией нефтяной корпорации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 15 февраля. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей связал с нефтью попытки западных игроков сохранить у власти премьер-министра нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибу, срок полномочий которого истек 24 декабря, когда не состоялись выборы.

По мнению социолога, все проблемы в данном вопросе связаны с борьбой иностранных сил за природные богатства североафриканской страны.

«Я знаю, что на выборах президента выдвинулись кандидаты, которые планировали провести реструктуризацию Национальной нефтяной компании, фактически передать доли ННК населению Ливии с заранее оговоренными условиями о правилах владения акциями, что могло бы обеспечить безусловный базовый доход каждому ливийцу», — поделился Максим Шугалей.

Однако с мая 2014 года ННК принадлежит Мустафе Саналле, которого неоднократно обвиняли в коррупции и сокрытии реальных доходов корпорации, продолжил глава ФЗНЦ. Компания лишь на словах контролируется государством.

«Благодаря временщикам во власти уже многие годы Саналла занимается расхищением доходов от продажи нефти. Кроме того, транснациональные корпорации давно ищут возможность забрать ННК Ливии в свою собственность по коррупционным схемам», — объяснил он.

Планировалось, что предложенная инициатива по реструктуризации компании не только защитит нефтяную сферу североафриканской страны от перехода в собственность транснациональным корпорациям, но и поможет направить доходы от продажи на пользу местных жителей. Однако этого не случилось.

«Чтобы не дать провести реструктуризацию ННК, выборы в Ливии были сорваны. А сейчас ООН оспаривает решение Палаты представителей об избрании нового премьер-министра и пытается оставить Дбейбу, который прикрывает воровство ливийских богатств», — резюмировал Максим Шугалей.

Ранее парламент назначил бывшего министра внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу главой правительства, которое предстоит сформировать взамен утратившего легитимность ПНЕ.

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