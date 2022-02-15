Жители ЦАР провели ряд демонстраций против присутствия миротворцев ООН в республике

Банги, 15 февраля. Череда протестных акций против миротворцев ООН продолжается в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщает новостное издание Le Potentiel Centrafricain.

Граждане организуют массовые митинги, чтобы выразить недовольство деятельностью сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Демонстрации под лозунгом «СТОП МИНУСКА» проходят по всей ЦАР.

«После того, как жители нескольких городов провели ряд протестных акций, настала очередь населения Бамбари объявить «голубых касок» персонами нон грата и потребовать их покинуть страну. Контингенты миссии в очередной раз продемонстрировали свою недобросовестность, когда попытались вернуть в город боевиков конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Центральноафриканцы не верят миротворцам. Люди считают, что они намерены дестабилизировать обстановку в республике и ввергнуть ЦАР в искусственный хаос, чтобы оправдать собственный мандат», — говорится в материале издания.

flickr.com / Hervé Serefio

Одной из главных причин недовольства населения является количество преступлений, совершенных сотрудниками МИНУСКА, которое увеличивается с каждым днем. Жители города Карно сообщили местным журналистам, что видели, как миротворцы ООН передали радикалам оружие, боеприпасы и предметы первой необходимости.

Также граждане заметили, что работники международной организации «Врачи без границ» (MSF) часто нагружают транспорт лекарствами и продуктами и отправляют его в сторону лагеря бандитов. Обратно автомобили возвращаются пустые.

С обвинением выступили и жители деревни Бакари. Центральноафриканцы рассказали о недавнем нападении боевиков.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Радикалы ворвались в населенный пункт, убили трех человек и изнасиловали двух девушек. Миротворцы ООН не предприняли попытки помешать преступникам. Подобные бесчинства происходят во всех регионах дислокации «голубых касок».

Сотрудники МИНУСКА стали частью преступного мира ЦАР. Вместо выполнения собственного мандата они занимаются торговлей с бандитами и обменивают оружие на алмазы.

В связи с этим жители столицы республики вышли на протестные акции и перекрыли дорогу к аэропорту для транспорта контингента многопрофильной комплексной миссии ООН. Так они выразили гражданскую позицию и продемонстрировали недовольство присутствием на территории государства неэффективного формирования, угрожающего безопасности народа.