Балерина Волочкова оценила катание Валиевой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Москва, 15 февраля. Балерина Анастасия Волочкова высказалась о выступлении российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

Волочкова заявила, что победителей не судят. По ее словам, все, что они сделали до этого момента, является неважным. Известная танцовщица рассказала, что любит фигурное катание и смотрела выступление Валиевой. Она похвалила растяжку фигуристки, назвав ее феноменальной.

«Хоть убей человека допингами, он не выйдет и не сделает, то, что сделала Камила», — подчеркнула артистка балета в комментарии МАТЧ ТВ.

По словам Волочковой, спортсмены из России всегда были угрозой для соперников из других стран. Балерина считает, что внешнее давление на юную фигуристку происходит специально, чтобы убить спортивный дух в ней.

Фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова 15 февраля выступили в короткой программе личного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Лидерство по итогам прокатов получила Валиева, Щербакова на втором месте, Трусова — на четвертом.