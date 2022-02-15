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Рост российского рынка акций по итогам торгов составил 3,4%

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 20:50
Экономика
Рост российского рынка акций по итогам торгов составил 3,4%
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 15 февраля. Российский рынок акций по итогам основных торгов 15 февраля продемонстрировал рост на 3,42%. На это указывают данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основной сессии увеличился на 3,42% и составил 3600,29 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 5,05% — до 1498,04 пункта.

Курс доллара расчетами «завтра» к 19:03 по Москве опускался на 1,18 рубля — до 75,58 рубля. Биржевая стоимость евро упала на 87 копеек и достигла 85,85 рубля.

Росту рынка акций России поспособствовало ослабление геополитической напряженности после завершения учений части российских войск и встречи президента Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

Торговля между РФ и ФРГ в 2021 году выросла на 36%. Об этом сообщил Владимир Путин на брифинге по итогам российско-германских переговоров.

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