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Экономист Белогорьев оценил роль «Газпрома» в формировании стоимости газа в ЕС

Экономика
Экономист Белогорьев оценил роль «Газпрома» в формировании стоимости газа в ЕС
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 февраля. Стоимость газа в ЕС находится в районе 900 долларов за тысячу кубометров. Высокая цена связана с низким запасом топлива в хранилищах. Во многих странах резервы сырья уменьшились до 30%, передает слова директора Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева «Свободная пресса».

Экономист отметил, что снижение поставок «Газпрома» в ЕС связано с сокращением добычи энергоресурса.

«Из-за того, что не введен "Северный поток — 2", "Газпромом" ограничена поставка газа с Бованенковского месторождения напрямую на Балтику. Получается, этот газ в какой-то мере "зажат" на полуострове Ямал — его нельзя пустить через центральный коридор. Это фактор не ключевой, но, тем не менее, он имеет место быть», — считает Белогорьев.

«Газпром» при этом соблюдает условия контрактов и поставляет в ЕС столько сырья, сколько там готовы купить. Белогорьев уверен, что на стоимость газа в ЕС также повлияла напряженная ситуация вокруг Украины. Если напряженность уменьшится, то газ в Европе начнет дешеветь.

Французские аналитики считают, что Европа не сможет найти альтернативу российскому газу. Ни одна страна в мире не сможет заменить РФ на европейском рынке.

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