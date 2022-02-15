Walt Disney представил первый трейлер полнометражного фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

Лос-Анджелес, 15 февраля. Кинокомпания Walt Disney Studios опубликовала трейлер мультипликационного фильма «Чип и Дейл спешат на помощь».

Ролик вышел на официальном YouTube-канале кинокомпании. Премьера проекта состоится 20 мая этого года. Фильм будет представлен в онлайн-кинотеатре Disney+.

Персонажей озвучили Джон Малэйни, Энди Сэмбэрг, Кори Бертон. В фильме снялись актеры Дж. К. Симмонс и Сет Роген.

Оригинальный мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» выходил на экраны в 1989-1990 годах. Одноименный сиквел станет его продолжением и расскажет о героях, которые объединятся, чтобы спасти своего старого друга.

Ранее стало известно, что Walt Disney Co. за первый квартал 2022 финансового года получила рекордную прибыль в 1,15 млрд долларов. Прибыль в расчете на акцию за это время составила 63 цента.