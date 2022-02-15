Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 21:45
21:25
Весь мир
Многолетнее присутствие миротворцев ООН усугубило кризис в Мали
21:23
Шоу-бизнес
Жена Диброва рассказала о здоровье ведущего после перенесенного два года назад инсульта
21:20
Спорт
Адвокат Валиевой назвал несправедливыми слова члена МОК об источнике допинга
21:20
Видео
Эксперты подписали Санкт-Петербургскую карбоновую декларацию
21:19
Олимпийские игры 2022
Вячеслав Фетисов назвал Валиеву самой талантливой фигуристкой в истории
21:17
Олимпийские игры 2022
Ямальский Дед Мороз назвал Валиеву стремительной, как северный ветер
21:14
Весь мир
Ложь и клевета: журналисты ЦАР опровергли антироссийские вбросы западных СМИ
21:10
Весь мир
Журналисты ЦАР доказали причастность персонала миссии EUTM к обучению боевиков
21:07
Весь мир
Зоозащитники ЦАР поймали трех браконьеров в охраняемом парке Баминги
21:03
Весь мир
Визит Эрдогана в ОАЭ перекраивает баланс сил на Ближнем Востоке
Все новости

Walt Disney представил первый трейлер полнометражного фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 20:48
Общество
Walt Disney представил первый трейлер полнометражного фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»
Кадр из мультфильма «Чип и Дейл»

Лос-Анджелес, 15 февраля. Кинокомпания Walt Disney Studios опубликовала трейлер мультипликационного фильма «Чип и Дейл спешат на помощь».

Ролик вышел на официальном YouTube-канале кинокомпании. Премьера проекта состоится 20 мая этого года. Фильм будет представлен в онлайн-кинотеатре Disney+.

Персонажей озвучили Джон Малэйни, Энди Сэмбэрг, Кори Бертон. В фильме снялись актеры Дж. К. Симмонс и Сет Роген.

Оригинальный мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» выходил на экраны в 1989-1990 годах. Одноименный сиквел станет его продолжением и расскажет о героях, которые объединятся, чтобы спасти своего старого друга.

Ранее стало известно, что Walt Disney Co. за первый квартал 2022 финансового года получила рекордную прибыль в 1,15 млрд долларов. Прибыль в расчете на акцию за это время составила 63 цента.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Walt Disney представил первый трейлер полнометражного фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»
фильм трейлер walt disney чип и дейл
Комментировать