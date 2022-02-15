Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 21:45
21:25
Весь мир
Многолетнее присутствие миротворцев ООН усугубило кризис в Мали
21:23
Шоу-бизнес
Жена Диброва рассказала о здоровье ведущего после перенесенного два года назад инсульта
21:20
Спорт
Адвокат Валиевой назвал несправедливыми слова члена МОК об источнике допинга
21:20
Видео
Эксперты подписали Санкт-Петербургскую карбоновую декларацию
21:19
Олимпийские игры 2022
Вячеслав Фетисов назвал Валиеву самой талантливой фигуристкой в истории
21:17
Олимпийские игры 2022
Ямальский Дед Мороз назвал Валиеву стремительной, как северный ветер
21:14
Весь мир
Ложь и клевета: журналисты ЦАР опровергли антироссийские вбросы западных СМИ
21:10
Весь мир
Журналисты ЦАР доказали причастность персонала миссии EUTM к обучению боевиков
21:07
Весь мир
Зоозащитники ЦАР поймали трех браконьеров в охраняемом парке Баминги
21:03
Весь мир
Визит Эрдогана в ОАЭ перекраивает баланс сил на Ближнем Востоке
Все новости

Российские дилеры начали продавать обновленные кроссовер Haval F7 и кросс-купе F7x

Экономика
Российские дилеры начали продавать обновленные кроссовер Haval F7 и кросс-купе F7x
youtube.com  /  Prt Scr pro auto novinki

Москва, 15 февраля. Российские дилеры открыли продажи кроссовера Haval F7 и кросс-купе F7x нового модельного года. Стоимость представленных автомобилей составляет 1,899 млн и 1,969 млн рублей соответственно. Об этом пишет «Автостат».

Внешним отличием обновленных моделей стали решетка радиатора, выполненная в черном цвете, более рельефная форма переднего и заднего бампера, а также эксклюзивный дизайн противотуманных фар. Завершением динамичного образа автомобиля является черный цвет заднего воздушного диффузора.

Кроме того, для новых версий была расширена палитра цветов кузова. Ранее модель была представлена в белом цвете «неметаллик» и четырех вариантах окраски «металлик» — «Антрацит» (черный), «Аквамарин» (синий), «Благородный агат» (белый), «Платиновый неон» (серый). К ним добавили новый эффектный «Магматический красный», также с эффектом «металлик».

В это же время компания Lexus запустила в России продажи нового поколения кроссовера NX, премьера которого состоялась в июне 2021 года. Новинка будет доступна в четырех версиях — Comfort, Executive, Premium и Luxury.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Российские дилеры начали продавать обновленные кроссовер Haval F7 и кросс-купе F7x
автомобиль haval f7 F7x
Комментировать