Российские дилеры начали продавать обновленные кроссовер Haval F7 и кросс-купе F7x

Москва, 15 февраля. Российские дилеры открыли продажи кроссовера Haval F7 и кросс-купе F7x нового модельного года. Стоимость представленных автомобилей составляет 1,899 млн и 1,969 млн рублей соответственно. Об этом пишет «Автостат».

Внешним отличием обновленных моделей стали решетка радиатора, выполненная в черном цвете, более рельефная форма переднего и заднего бампера, а также эксклюзивный дизайн противотуманных фар. Завершением динамичного образа автомобиля является черный цвет заднего воздушного диффузора.

Кроме того, для новых версий была расширена палитра цветов кузова. Ранее модель была представлена в белом цвете «неметаллик» и четырех вариантах окраски «металлик» — «Антрацит» (черный), «Аквамарин» (синий), «Благородный агат» (белый), «Платиновый неон» (серый). К ним добавили новый эффектный «Магматический красный», также с эффектом «металлик».

В это же время компания Lexus запустила в России продажи нового поколения кроссовера NX, премьера которого состоялась в июне 2021 года. Новинка будет доступна в четырех версиях — Comfort, Executive, Premium и Luxury.