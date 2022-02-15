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Рособрнадзор не планирует переносить досрочный период ЕГЭ из-за эпидобстановки

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 20:47
Общество
Рособрнадзор не планирует переносить досрочный период ЕГЭ из-за эпидобстановки
pixabay.com

Москва, 15 февраля. Досрочный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России не планируют переносить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Предполагается, что выпускники смогут сдать экзамен досрочно с 21 марта по 15 апреля. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.

Согласно статистике, в этом году ЕГЭ будут сдавать свыше 737 тысяч человек, а 649 тысяч из них — это школьники. При этом самым популярным предметом по выбору по-прежнему остается «Обществознание».

Ведомство ранее пообещало не вносить серьезных изменений в ЕГЭ. Все нововведения будут добавляться в структуру экзамена вдумчиво и последовательно.

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