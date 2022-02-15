Боевые корабли Балтийского флота отразили авианалет «противника» в ходе учений

Москва, 15 февраля. Малые противолодочные корабли Балтийского флота ВМФ РФ отразили воздушный налет условного противника с помощью артиллерии в ходе учений.

В сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) говорится, что моряки провели тренировку по отражению атак средств воздушного нападения. Практические стрельбы в ходе плановых маневров велись из артиллерийских установок АК-176М и АК-630М.

"Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) "Алексин" и "Кабардино-Балкария" соединения кораблей охраны водного района Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным целям в одном из полигонов боевой подготовки флота", — сообщили в ЗВО.

Ранее стало известно, что Северный флот вывел в акваторию Баренцева моря порядка 20 боевых кораблей и судов обеспечения. Моряки в рамках учений отработают поиск иностранных подводных лодок.